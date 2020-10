FABRIANO – I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio a Fabriano per un incidente stradale avvenuto all’incrocio tra via Don Minzoni e via Don Riganelli.

Coinvolte due autovetture di cui una si è rovesciata sulla carreggiata, finendo con le ruote all’insù. La squadra dei pompieri sul posto ha messo in sicurezza le auto coinvolte e la zona dell’intervento.

Sul posto 118 e Polizia Locale per i rilievi.