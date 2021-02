Scontro tra tir e autobus, numerosi feriti | Password Magazine

OSIMO – Soccorsi all’opera a Osimo, in via dell’Industria per un incidente stradale. Per cause da accertare, un autotreno dopo aver tamponato un autobus è finito lungo il fosso adiacente alla strada.

L’autista dell’automezzo pesante, dopo essere stato estratto dalle lamiere dalla Squadra dei vigili del fuoco di Osimo, intervenuta con tre automezzi, insieme ad altre persone che si trovavano all’interno dell’autobus, hanno avuto bisogno di essere trasportate al pronto soccorso dell’Ospedale di Torrette. L’area dell’intervento e stata succesivamente messa in sicurezza dai vigili del fuoco. Sul posto oltre ai Sanitari del 118 anche Sul posto i Carabinieri, i Vigili Urbani ed il personale dell’ANAS. Intervento ancora in atto.