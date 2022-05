Scooter contro autobus, un giovane grave a Torrette | Password Magazine

JESI – Spaventoso incidente poco dopo le 13 in via Paradiso, all’altezza del civico 59. Lo scontro è avvenuto tra uno scooter e un’autobus della linea urbana, per cause ancora da definire. Nell’impatto è rimasto ferito il giovane che viaggiava in sella al motociclo: si tratta di un 18enne che è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario del 118 intervenuto con automedica e con un’ambulanza della Croce Verde di Jesi. Il giovane è stato trasportato a d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale di Torrette con un codice rosso, possibile un trauma facciale. Sul posto la Polizia locale per i rilievi del sinistro.