Scoppia incendio in garage, evacuata palazzina | Password Magazine

TRECASTELLI – I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio alle ore 16.15 circa a Trecastelli, in via Rossini, per l’incendio di un garage in una palazzina di tre piani.

Sul posto la squadra del distaccamento vigili del fuoco di Senigallia con due autobotti ha spento l’incendio che ha distrutto completamente il locale provocando molto fumo salito lungo il vano scale ai piani superiori.

Le persone presenti nella palazzina si sono rifugiate sui balconi ed evacuate con l’autoscala.

Sul posto anche il funzionario tecnico VVF di servizio, 118, Carabinieri e Vigili Urbani.

Nessuna persona è ricorsa alle cure dei sanitari.

Gli appartamenti sono al momento inagibili.