Scorcelletti, incidente tra due auto: un ferito in ospedale | Password Magazine

SCORCELLETTI – Violento impatto nel primo pomeriggio di oggi in via Clementina Nord, in località Scorcelletti. A circa 300 metri dal semaforo della frazione di Castelbellino e Maiolati, sulla corsia in direzione Roma, per cause in corso di accertamento un’auto che stava svoltando nei pressi di un’abitazione è stata violentemente tamponata da un secondo veicolo. Per la conducente a bordo, è stato necessario l’intervento del 118 intervenuto con l’automedica e un’ambulanza. La donna è stata trasportata al Pronto soccorso di Jesi in codice giallo. Illeso invece il conducente della seconda auto che ha rifiutato il trasporto. Danni ingenti alle carrozzerie dell’auto. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi. Qualche disagio al traffico durante le operazioni.