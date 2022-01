«Screening gratuiti, mascherine Ffp2, trasporti»: studenti della provincia di Ancona in sciopero | Password Magazine

ANCONA – Screening gratuiti per gli studenti delle superiori, mascherine Ffp2 e revisione del piano gestionale dei trasporti.

Sono queste le richieste avanzate ad inizio gennaio dagli studenti della provincia di Ancona per garantire un ritorno in sicurezza fra i banchi dopo le vacanze natalizie.

A loro dire la Regione ha ignorato le loro richieste, non garantendo un rientro in sicurezza a scuola e rischiando di aggravare la già complessa situazione pandemica. E per questi motivi ieri lunedì 10 gennaio, giorno del ritorno a scuola per moltissimi studenti, è stato indetto dalla Consulta Provinciale degli studenti, organo che comprende rappresentanti di tutti gli istituti della provincia, uno sciopero per tutte le scuole superiori.

“Siamo stanchi di essere ignorati, da due anni a questa parte gli studenti delle superiori sono state fortemente penalizzati e privati di esperienze che lo avrebbero formati dal punto di vista personale e delle conoscenze”

Anche in provincia di Ascoli si è tenuto un simile sciopero, molto partecipato.