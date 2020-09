Scuola e covid, interventi in 25 istituti secondari della Provincia di Ancona | Password Magazine

JESI – Lunedì 14 settembre, al suono della prima campanella, le Scuole secondarie di secondo grado oggetto di interventi causa Covid-19 saranno pronte ad accogliere studenti e personale scolastico. Nelle sedi scolastiche in cui, alla luce dell’emergenza sanitaria, erano state rilevate criticità per l’utilizzo di spazi interni per il nuovo anno scolastico i lavori sono in fase di ultimazione. La Provincia di Ancona sta predisponendo anche i lavori di pulizia per agevolare l’organizzazione scolastica in vista dell’inizio della scuola.

«I progetti ed i relativi affidamenti dei lavori sono stati approvati il 14 agosto e in meno di un mese è stato dimostrato un importante lavoro di squadra tra i tecnici degli Uffici della Provincia di Ancona e le ditte che hanno lavorato in modo spedito e collaborativo – sottolinea il Presidente della Provincia di Ancona Luigi Cerioni – I lavori sono il risultato delle valutazioni in merito l’individuazione di tutte le situazioni di criticità e quindi di tutte le esigenze legate ai vari provvedimenti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria Covid 19».

Per gli interventi di natura edile ed elettrica sono stati stanziati 900mila euro, con contributo del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione di interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

In tutto il territorio della provincia anconetana sono 25 gli Istituti secondari di secondo grado di competenza dell’Ente. Le scuole si sviluppano in 43 sedi dislocate tra Ancona, Chiaravalle, Jesi, Fabriano, Sassoferrato, Falconara, Monte Roberto, Osimo, Castelfidardo Loreto, Senigallia e Arcevia. Di queste 43, 16 sedi hanno richiesto interventi.

A Jesi, in particolare, lavori di adeguamento hanno interessato il Liceo Scientifico “L. Da Vinci” (all’ultimo piano del plesso storico, realizzate 3 aule di 76 mq al posto di 6 aule di 38 mq), I.I.S. “Cuppari-Salvati” (al piano terra l’attuale Aula Magna è trasformata in due aule. Rimozione di un divisorio nell’ex aula di musica per ottenere un’aula per sdoppiamento. L’aula insegnanti è trasferita nell’attuale biblioteca al fine di consentire l’utilizzo del locale, precedentemente usato dai docenti, come aula didattica), Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Jesi (un laboratorio di informatica e il museo sono tramutati in aule didattiche) e l’I.I.S. Galilei di Jesi (5 classi sono trasferite al CIOF, mentre alla Fondazione Colocci viene abbattuto un muro di cartongesso per ampliare un’aula).