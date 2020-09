Scuola e trasporti, Atma introduce 27 autobus in più sul territorio | Password Magazine

ANCONA – Sono 97 le corse aggiuntive che Atma ha predisposto, tra servizi urbani ed extraurbani, per garantire il trasporto scolastico a tutti gli studenti delle scuole della provincia di Ancona. Un lavoro febbrile per il quale gli uffici della società di Tpl hanno incrociato i dati forniti dall’Ufficio scolastico regionale ma anche dagli stessi dirigenti scolastici per arrivare a stilare un elenco di corse per far fronte al ritorno sui banchi di scuola ai tempi del Covid. Tra corse gemelle e doppio ingresso degli studenti Atma ha messo in strada 27 mezzi in più. Sono 31 le tratte urbane in più su Ancona, mentre altre 21 corse aggiuntive riguardano il servizio extraurbano di Conerobus sia verso le scuole del capoluogo dorico, sia verso quelle della provincia. Non finisce qui. Altre 45 corse riguardano i poli scolastici di Senigallia, Jesi, Osimo, Castelfidardo e Recanati.

«In questo periodo particolare – spiega Muzio Papaveri, presidente di Atma – ha voluto mettere a disposizione della clientela studentesca il massimo dell’offerta di trasporto pubblico sostenibile, inserendo numerose corse supplementari al fine di limitare al massimo i rischi di contagio». Quelli forniti da Conerobus e Atma sono, al momento, orari provvisori. Una rimodulazione degli orari delle corse, ma anche del tipo di mezzo da utilizzare, con più o meno posti, sarà effettuata in corso d’opera. Sarà possibile consultare e scaricare i nuovi orari attraverso i canali social o sul sito ufficiale di Conerobus e di Atma.