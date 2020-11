Scuola Federico II, un blog per raccontare la vita: «L'uso positivo della tecnologia». | Password Magazine

JESI- Nella scuola secondaria di primo grado “Federico II” da anni viene sostenuto un progetto singolare, un Blog d’Istituto (scuolafedericosecondo.it) gestito dagli studenti, organizzati in una vera e propria redazione, con la collaborazione delle professoresse Alessandra Bini e Greta Scorcelletti.

L’idea del blog è nata 8 anni fa come progetto didattico da parte della dirigenza e della prof.ssa Scorcelletti, con la collaborazione di competenze esterne per la creazione del format e del sito web, e a cui 3 anni fa si è aggiunta la Prof.ssa Bini.

La redazione è composta da 12-14 studenti di seconda e terza media, che gestiscono il blog, scrivono articoli e propongono tematiche, mentre le docenti curano il lavoro di editing. Ogni anno i ragazzi creano anche un video per pubblicizzare il progetto e condividerlo con i ragazzi che entrano in prima media, che sono inoltre invitati a collaborare e a dare il proprio contributo, e tra questi sarà scelta la redazione dell’anno successivo; quella di quest’anno è particolare perché comprende anche i giovanissimi di prima media. Le tematiche oggetto del blog sono molteplici, riguardanti attualità, notizie scolastiche, della città di Jesi o del quartiere San Giuseppe, progetti accolti dall’istituto, come per esempio il progetto “Io leggo perché” , ricette e curiosità di luoghi e tradizioni, trattate anche in estate; infatti il progetto permane anche nel periodo di vacanze estive in maniera più individuale, in seguito ad una programmazione delle insegnanti e degli studenti.

L’attività non si è fermata nemmeno durante la didattica a distanza del periodo di lockdown della scorsa primavera e ha permesso non solo a studenti, ma anche ai genitori di dare voce ai propri pensieri e sensazioni sulla situazione di emergenza a causa del covid-19 . La prof.ssa Scorcelletti, insegnate di italiano, ha utilizzato il blog come metodo di didattica, proponendo casi studio di articoli e facendo esercitare i ragazzi nei commenti e afferma «E’ un modo per fare didattica, con un uso positivo della tecnologia».

Emerge fin da subito che il blog non è solo un esercizio di scrittura, ma uno strumento per scoprire ed allenare i propri punti di forza, la curiosità, ma soprattutto la relazione con gli altri e con il luogo di appartenenza; si sperimenta il cooperative learning e il lavoro di gruppo, dove ognuno mette le proprie capacità a favore della collettività per creare contenuti e per crescere insieme.

«I ragazzi si sentono accolti in gruppo e valorizzati per le proprie capacità – spiega la prof. Bini– Prendono confidenza con se stessi diventano forti perché sanno che saranno apprezzati. Viene fuori un gruppo bellissimo e affiatato». La prof.ssa Bini continua affermando che viene continuamente richiesto ai ragazzi di essere attenti a quello che succede intorno a loro, a ciò che sentono in TV e alle esperienze personali, di avere un atteggiamento partecipe nei confronti della realtà e non viverla passivamente. La prof. Scorcelletti ci ricorda quanto questo progetto sia importante per la formazione personale dei ragazzi: «E’ un’esperienza utilissima per crescere, perché quello che vivono qui lo trovano nella vita fuori, imparare a collaborare, cercare una relazione con gli altri, che è quello che succederà poi in ambito scolastico, lavorativo e nella vita di tutti i giorni» .

I ragazzi della redazione si occupano anche dell’organizzazione della festa di Carnevale, curando ogni aspetto, e ciò permette loro di imparare a gestire le proprie responsabilità; come affermano le insegnanti, è un “compito di realtà”, viene dato agli studenti un know-how e rientra nell’insegnamento della democrazia attiva, dando loro la possibilità di organizzare e creare qualcosa ma insegnando anche ad assumersi le proprie responsabilità.

Un altro progetto collaterale, finanziato dalla regione e da Cooss Marche, che prende il via da questo del blog è quello della Radio Web dell’Istituto, che comprenderà broadcasting registrati dagli studenti e trasmessi da una giovane radio della Vallesina; verrà curato da altri professori ma permetterà ad altri ragazzi di entrare a far parte dell’ambito della comunicazione.

I valori fondamentali che emergono da questi progetti scolastici sono quelli dell’integrazione e dell’inclusione, che sono propri dell’Istituto Federico II stesso, che è da sempre una realtà multiculturale. La diversità delle culture presenti diventa uno stimolo per arrivare ad un numero maggiore di persone e per arricchirsi a livello personale, come sostiene la prof.ssa Bini : «In un ambiente difficile gli insegnanti si danno da fare in mille modi e adottando un metodo diverso che non è quello standard; la diversità culturale diventa uno stimolo per gli studenti». Conclude la Scorcelletti: «Abbiamo capito che in una scuola come questa si può costruire tanto».

A cura di Chiara Petrucci