Scuola Leopardi, una classe in quarantena | Password Magazine

JESI – Scuola Leopardi, una classe in quarantena e altre due pure seguiranno lezioni a distanza ma solo per necessità organizzative. Così informa la Dirigenza scolastica sul sito istituzionale, dopo la chiusura di oggi dell’intero plesso a seguito della registrazione di alcuni casi positivi. In via precauzionale, era stato deciso in accordo con Asur di sospendere le lezioni in presenza per questo lunedì, così da consentire di effettuare tutti i tamponi e valutare il quadro epidemiologico in modo approfondito. Domani dunque ripartono le lezioni in presenza, tranne per gli studenti delle tre classi che seguiranno con la didattica a distanza. «Per la modalità di svolgimento delle lezioni dei giorni successivi – fa sapere la Dirigenza – i genitori saranno tempestivamente avvertiti».