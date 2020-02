Scuola «Martiri della Libertà», cantiere infinito: i genitori e bimbi protestano

JESI – Genitori e alunni in Consiglio comunale con i cartelli per protestare contro il dilungarsi dei lavori alla scuola Martiri della Libertà. Interventi che sarebbero dovuti durare un anno per adeguamenti strutturali e antincendio, già coperti da finanziamento del Ministero della Pubblica Istruzione, ma ad oggi ancora non conclusi. A rallentare i tempi di consegna, problemi fra l’azienda aggiudicataria dei lavori e il Comune: certo è che ancora non si vede una luce.

«Ridateci la nostra scuola», «Vogliamo la nostra struttura ma nessuno se prende cura», «Siamo sparpajati»: c’è scritto sui cartelli. I genitori lamentano infatti anche la suddivisioni delle classi in tre plessi della città (Perchi, Mazzini e Federico II) con conseguenti difficoltà di spostamento e ritardi, nonostante una navetta messa a disposizione dal Comune. A questo si aggiunge il problema della condivisione degli spazi, con classi ricavati all’interno di laboratori. Il sindaco Massimo Bacci ha promesso loro un incontro per discutere della questione.