Scuola Martiri della Libertà, genitori: «Valutare l'opzione Montecappone». | Password Magazine

JESI – Scuola Martiri della Libertà, 116 firme raccolte tra genitori per esprimere dissenso di fronte alla soluzione paventata dall’Amministrazione comunale di trasferire gli alunni tra gli edifici di Palazzo Carotti – Istituto Mestica in Piazza Duomo, nel pieno centro storico di Jesi.

«Accogliendo le segnalazioni delle nostre insegnanti reputiamo che tali edifici (soprattutto Palazzo Carotti)

non siano idonei ad una buona didattica e non rispettino molti dei requisiti necessari per un edificio

scolastico – si legge nella petizione – Inoltre, come può risultare evidente a tutti, la posizione centrale di questa soluzione non rende facile l’accesso a tali edifici per 200 famiglie che non risiedono nelle zone limitrofe, ma anzi provengono dalla periferia ovest della città, con un aggravio di traffico per una zona a traffico già congestionato».

I genitori chiedono piuttosto all’Amministrazione Comunale di rivalutare ipotesi alternative, come ad esempio il Seminario Vescovile di via Montecappone (ex Istituto d’Arte): «La Curia – si legge nel documento – stando alla Pec inoltrata dal nostro Preside Dott. Rossi, sembra disposta a sistemare a proprio carico, per accelerare i tempi burocratici dei lavori. Tale soluzione immaginiamo troverebbe il consenso, oltre che di noi genitori, degli insegnanti e del nostro Preside, anche dei Presidi degli altri Istituti Scolastici che non si vedranno più privati di loro spazi didattici. Inoltre tali spazi potrebbero tornare utili anche in futuro agli istituiti con plessi che saranno oggetto di lavori di consolidamento strutturale e adeguamento sismico, come da piani del Comune. L’invito all’Amministrazione è di avere un’ottica di lungo periodo, non di “vivacchiare” giorno per giorno, per evitare nuove situazioni come la scuola di via Asiago».

In vista del Consiglio Comunale di venerdì prossimo, 26 giugno ore 15.15, i genitori firmatari chiedono che una loro delegazione possa essere ricevuta ed esprimere le proprie idee ai nostri rappresentanti comunali, di ogni schieramento politico, per far sentire la propria voce unanime. «Invitiamo tutte le famiglie jesine sensibili alla

problematica, che oggi riguarda noi, ma domani potrebbe riguardarli, ad unirsi alla nostra voce – continua la nota- facendola rimbalzare sui vari social e magari partecipando alla nostra mobilitazione fuori del Palazzo Comunale durante il Consiglio Comunale. Invitiamo a partecipare tutti gli Insegnanti ma anche i Presidi degli altri Istituti per far sentire unanime la nostra voce».

All’ordine del giorno del prossimo Consiglio, sul tema pronte anche due interpellanze presentate dai gruppi all’opposizione Jesi in Comune e PD.