Scuola Mercantini, il giardino si amplia per garantire il distanziamento | Password Magazine

FALCONARA MARITTIMA – Il giardino della scuola elementare Mercantini si amplia per consentire ai bambini di trascorrere più tempo all’aperto senza il rischio di assembramenti. Martedì mattina sono stati avviati i lavori per spostare di circa cinque metri a valle la recinzione del giardino, un intervento programmato dagli uffici comunali nell’ambito dei lavori per l’adeguamento delle scuole alle nuove misure per il contenimento del contagio. Dopo aver realizzato i nuovi spazi interni secondo i criteri della normativa anti-Covid e una volta reperite le risorse necessarie è stato possibile dedicarsi anche agli spazi aperti nella disponibilità dei plessi. L’intervento alla Mercantini, che si concluderà in settimana, era stato espressamente richiesto dalle insegnanti all’Amministrazione comunale nel corso dell’estate in vista della riapertura della scuola, ma già un’analoga richiesta era stata rivolta all’assessore ai Lavori pubblici Valentina Barchiesi dagli stessi alunni, in occasione della giornata nazionale degli alberi dell’anno scorso. «Grazie ai fondi straordinari messi a disposizione per preparare le scuole al nuovo anno scolastico è stato possibile accogliere questa richiesta – dice l’assessore Barchiesi – ed è stato con grande soddisfazione che ho mantenuto la promessa fatta ai bambini».