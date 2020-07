Scuola post covid, classi divise a metà e docenti in più | Password Magazine

JESI – Potrebbero volerci più insegnanti, in vista di un frazionamento delle classi per garantire le distanze di sicurezza. Almeno una quarantina in più solo a Jesi. Si è svolto oggi l’incontro presieduto dal sindaco Massimo Bacci, affiancato dall’assessore ai servizi educativi Marisa Campanelli, con i dirigenti degli istituti comprensivi e i tecnici del Comune per affrontare le questioni legate all’organizzazione del nuovo anno scolastico alla luce delle linee guida elaborate dal Ministero. Il tavolo si è aperto con la lettura della nuova direttiva ministeriale che fissa in 4 mq. lo spazio della cattedra in ciascuna classe, obbligando a rifare nuovamente i conteggi sul numero di alunni in grado di essere ospitati.

È l’ennesima criticità che si aggiunge ad una situazione da tutti giudicata insostenibile. Gli spazi alla fine potrebbero esserci pure, sacrificando refettori, biblioteche e laboratori. Ma di fatto molte classi dovrebbero essere frazionate in due, con necessità di aumentare in maniera significativa il personale docente.

Proprio sul numero di docenti necessari per rispettare le nuove disposizioni si sono concentrati i lavori, con i conteggi necessari per far sì che i dirigenti degli istituti comprensivi possano comunicare all’ufficio scolastico regionale il fabbisogno in relazione agli spazi disponibili. Alla fine potrebbe essere una quarantina il numero aggiuntivo di insegnanti in questa fase, fermo restando la disponibilità del Comune di abbattere muri divisori ed effettuare tutti quegli altri interventi utili per ampliare gli spazi e favorire il più possibile il mantenimento di ogni singola classe nella sua interezza.

Il tavolo di confronto resta aperto, con nuovi incontri che saranno organizzati sulla base delle nuove informazioni o direttive che giungeranno sia a livello nazionale che regionale.