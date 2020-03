SALUTE – Scuole e Università chiuse in tutta Italia da domani fino a metà marzo. Non è ancora ufficiale il nuovo decreto del Governo, atteso per oggi con le nuove misure sanitarie contro il coronavirus. Domani il Consiglio dei ministri darà il via all’iter per la richiesta dello sforamento del deficit per 3,6 miliardi.

L’annuncio ufficiale arriverà dopo l’ultimo via libera del comitato scientifico. Ovviamente il tema è il rallentamento del contagio, priorità dei provvedimenti intrapresi.