Semaforo guasto tra via Marche e viale del Lavoro, modifiche alla viabilità

JESI – È in tilt da questa mattina il semaforo che regola l’incrocio tra via Marche e viale del Lavoro.

Dopo la segnalazione, la Polizia locale è prontamente intervenuta sul posto per regolare il traffico e sistemare le transenne che modificano temporaneamente la viabilità.

Chi proviene da via Marche è ora obbligato a svoltare a destra, immettendosi su viale del Lavoro in direzione Ancona. Per raggiungere il cimitero, dal viale si gira all’altezza della ferramenta Santoni.

L’impianto aveva già fatto capricci l’estate scorsa, aggiungendosi a una serie dei semafori che negli ultimi mesi avevano smesso di funzionare causando disagi al traffico e anche incidenti stradali: tra questi, quello di viale del Lavoro all’incrocio con via San Giuseppe, il semaforo di via Paladini/ via San Francesco, viale Verdi/via Gramsci.

Sono dodici i semafori in città interessati da collassi dovuti al raggiungimento del ciclo di fine vita degli stessi in quanto sono molto datati, realizzati negli anni ’70/’80.