Senigallia, al via i lavori su pista ciclabile lungomare | Password Magazine

SENIGALLIA – Cominceranno lunedì i lavori di manutenzione straordinaria della pista ciclabile sita sul lungomare di Levante dall’intersezione di Via Bovio, area portuale fino al sottopasso G. Galilei.

«Si tratta di un intervento necessario, non tanto per questioni estetiche quanto soprattutto per motivi di sicurezza, viste le condizioni di forte usura in cui è ridotto il tracciato oggi, dopo tanti anni in cui non ha subito alcuna manutenzione – fa sapere il sindaco Massimo Olivetti – L’opera consiste nella fornitura e posa in opera di rivestimento sintetico colorante a base di resine con inerti ad elevata resistenza alla usura ed ai raggi UV. La Giunta Olivetti ha deciso il rifacimento della pista con delibera del 20 aprile 2021 programmandolo in questo periodo, proprio per evitare che i lavori venissero effettuati nel periodo estivo e creassero un evidente disagio per le tante attività turistiche che gravitano nella zona. L’opera prevede poi l’intervento anche della Sezione AVIS di Senigallia, la quale posizionerà lungo il percorso, una segnaletica orizzontale rappresentante il proprio logo, per riaffermare il concetto che lo sport e l’esercizio fisico assieme ad altri accorgimenti, rappresentano uno stile di vita utile per preservare la salute dell’uomo».

A tal fine il sindaco Olivetti e l’intera Giunta hanno ringraziato il Presidente della Sezione Avis di Senigallia Tommaso Conz, il Consiglio Direttivo e tutti i soci, per aver condiviso in modo sinergico questo progetto.