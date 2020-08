Senigallia, annullata anche la fiera di Sant'Agostino | Password Magazine

SENIGALLIA – Manca ancora l’ufficialità ma è già notizia l’annullamento della Fiera di Sant’Agostino a Senigallia. A convincere l’Amministrazione comunale a rimandare l’evento al 2021 è la crescita dei contagi rilevata negli ultimi giorni.

Inizialmente, l’appuntamento di fine estate sembrava una certezza, tanto che il Comune aveva aperto le iscrizioni agli ambulanti per i posteggi. Poi invece nelle ultime ore c’è stato il cambio di passo: troppo difficile far rispettare le regole anti covid ed evitare gli assembramenti in una manifestazione fieristica che conta centinaia di banchi e un flusso di visitatori che comprende non solo i turisti ma anche i cittadini.

Dopo l’annullamento del Summer Jamboree e di eventi come il Caterraduno, l’X-Master e i fuochi d’artificio, è l’ennesimo colpo al cuore per turisti, residenti e frequentatori della città dalla spiaggia di velluto. Nelle prossime ore dovrà essere emanata l’ordinanza ufficiale del Comune.