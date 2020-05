Senigallia, annullato il Summer Jamboree e tutti i grandi eventi

SENIGALLIA – Sarà un’estate senza Summer Jamboree, Caterraduno e X-Master . Sono tutti rinviati al 2021 i grandi eventi della città di Senigallia, un duro colpo per il turismo della costa. Lo ha detto il sindaco Maurizio Mangialardi in sede di Consiglio comunale, ieri pomeriggio: «Sarà una stagione turistica interamente da riscrivere – ha detto -. Dovremo ripensare gli eventi che non potranno, per la maggior parte, essere riproposti così come li conoscevamo». Impossibile pensare a una qualche forma di svolgimento nell’estate del Covid, essendo i tre eventi per natura calamite di folla. Non è escluso qualche intrattenimento in via digitale ma non ci saranno balli, concerti e live nelle piazze. Oggi il primo cittadino incontrerà gli organizzatori del Summer Jamboree per pianificare un rilancio dell’edizione 2021.