SENIGALLIA – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 16.15 circa a Senigallia per l’incendio di una struttura sede di una ex discoteca. Sul posto le squadre di Senigallia, Arcevia e Ancona con autopompe, autobotti e autoscala hanno spento le fiamme che hanno causato ingenti danni materiali all’edificio. Non si segnalano persone coinvolte.