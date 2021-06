SENIGALLIA – L’alba a Senigallia sorge con la voce di Mario Biondi.

Era lui l’ospite a sorpresa annunciato, protagonista del tradizionale concerto estivo che ha aperto la due giorni del CaterTour 2021.

Il suo soul jazz, caldo e passionale, ha subito conquistato le numerose persone che, alle prime luci del mattino, si sono riversate in spiaggia, alla Rotonda, per assistere al concerto.

Il tutto si è svolto, ovviamente, nel rispetto delle norme vigenti per il covid-19.