Senigallia, pronto il cartellone eventi di luglio, agosto e settembre | Password Magazine

SENIGALLIA – Con l’inizio dell’estate, il Comune di Senigallia presenta il cartellone degli eventi che accompagneranno cittadini, turisti e visitatori fino a settembre. Il programma sarà consultabile dall’inizio della prossima settimana sul portale www.feelsenigallia.it e sarà distribuito nei locali commerciali cittadini.

Ovviamente, e non poteva essere altrimenti, la programmazione estiva 2020 risente del clima post Covid e delle limitazioni imposte dalla normativa nazionale per evitare la recrudescenza dei contagi.

«Tuttavia – spiega il sindaco Maurizio Mangialardi – si tratta di un’offerta ricca e comunque in linea con gli standard qualitativi delle politiche culturali e dell’accoglienza turistica a cui la città ha abituato da tempo i suoi ospiti. Non mancheranno, dunque, eventi volti a soddisfare ogni tipo di gusto e di pubblico, dal teatro alla musica, dalla letteratura alle animazioni per i bambini».

«La scelta compiuta dall’Amministrazione comunale – aggiunge l’assessore alla Cultura Simonetta Bucari – è stata quella di essere vicina e di supportare le associazioni e le imprese culturali del nostro territorio, che naturalmente ringraziamo per l’impegno, la disponibilità e la qualità delle loro proposte».

Le sedi allestite per ospitare gli spettacoli saranno Piazza Garibaldi, il Giardino della Scuola Pascoli e la Rotonda a mare. Da segnalare gli eventi della stagione sinfonica in collaborazione con l’Ente Concerti di Pesaro, a cominciare dall’atteso spettacolo di Neri Marcorè Di mare e di vento. Viaggio nella musica di Gianmaria Testa (25-26 luglio), da quelli di Federico Mondelci il 12 luglio e 9 agosto, e di Luca Violini il 19 luglio e il 2 agosto.

Non mancheranno poi le tradizionali rassegne teatrali delle compagnie “Nuovo Teatro Melograno”, “Centro Teatrale Senigalliese”, “Laboratorio Centrovoce” e il teatro ragazzi di “Atgtp”. Da non perdere, poi, gli omaggi a Dacia Maraini (14 luglio) e Cesare Pavese (7 agosto) dell’Associazione Musica Antica e Contemporanea.

Per l’ambito musicale vanno citati i concerti organizzati dall’associazione “Musikèdivertimento”, l’annuale appuntamento con la Maratona Bach (16-17-18 luglio) e la rassegna Sotto le stelle del jazz, che ospiterà Fabrizio Bosso.

Tra i Festival si ricordano “Liberi come Epicuro” (23 – 25 luglio), il Festival Organistico Internazionale (23 luglio, 30 luglio, 6 agosto e 13 agosto), Fosforo (30-31 luglio), l’Estetica dell’Effimero (14-16 agosto) e Ventimilarighesottoimari in Giallo (19-26 agosto).

Ricco anche il programma delle presentazioni di libri promosso dalle librerire Ubik, Io Book, Mondandori e da Ventura Edizioni.