Senigallia, tartaruga fa capolino in spiaggia e incanta i bambini | Password Magazine

SENIGALLIA – Si era avventurata dal mare alla battigia dove ha catturato subito l’attenzione dei più piccoli. Una tartaruga caretta caretta venerdì pomeriggio è approdata sulla spiaggia di Senigallia, in zona Ciarnin. Subito bambini incuriositi si sono avvicinati ad osservarla, c’è anche chi ha provato a prenderla ma solo per vederla più da vicino. Esemplare comune nel Mar Mediterraneo, è classificata come una specie in pericolo di estinzione. Trascorrono la maggior parte della loro vita in mare profondo, tornando di tanto in tanto in superficie per respirare o, se femmina, per deporre le uova.

La tartaruga emersa dalle acque è stata ovviamente lasciata libera di muoversi sulla battigia da dove, lentamente, ha ripreso da sola la via del mare.