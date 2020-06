SENIGALLIA – Nuvole nere come il petrolio hanno oscurato i cieli di Senigallia, poi una tromba d’aria si è abbattuta improvvisa sulla spiaggia di velluto, intorno alle 14.30. Hanno fatto seguito piogge e poi una violenta grandinata, il tutto durato fortunatamente solo pochi istanti. Video e foto (come quella in copertina tratta dal gruppo social Sei di Senigallia Se…) hanno immortalato il fenomeno, condiviso poi sui social. Non si segnalano per ora gravi danni.