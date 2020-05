Senigallia, trovata carcassa tartaruga spiaggiata

MARZOCCA (SENIGALLIA)- La carcassa di una tartaruga marina è stata rinvenuta ieri da alcuni passanti sulla spiaggia di Marzocca. Si tratterebbe di un esemplare piuttosto grande di Caretta Caretta, la specie più comune nel mar Mediterraneo e al limite dell’estinzione nelle acque territoriali italiane.

Non è la prima volta che le acque dell’Adriatico depositano sulla costa questi animali, talvolta ancora vivi.

Secondo quanto si apprende dal sito del WWF «le tartarughe sono seriamente minacciate dall’uomo, in quanto sono sensibili a molte delle attività umane, tra cui il disturbo del turismo nelle aree di riproduzione, e la pesca accidentale.

Mentre l’attività riproduttiva è generalmente concentrata in alcuni importanti siti, cosa che rende teoricamente possibile la protezione di queste zone, l’impatto della pesca sugli individui a mare costituisce un problema gravissimo che rappresenta una seria sfida a chi si adopera per la conservazione della tartaruga marina».