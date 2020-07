Senza mascherina sull'autobus prende a testate l'autista: rintracciato dai carabinieri | Password Magazine

MONTECAROTTO – Gli chiede di indossare la mascherina a bordo dell’autobus ma lui si rifiuta e dà tre testate al volto dell’autista. Il fatto è accaduto il 2 luglio scorso, ai danni del conducente di un mezzo di linea adibito al trasporto di passeggeri nel territorio della Vallesina. Erano circa le 19.30 quando l’autobus è arrivato alla piazza principale di Montecarotto: un uomo, sulla quarantina, italiano, è salito a bordo senza il dispositivo di sicurezza richiesto dalle misure anticovid. A quel punto, l’autista ha iniziato a ripetergli più volte di indossare la mascherina ma il passeggero si rifiutava categoricamente: a quel punto ne è nata una discussione terminata con lo sconosciuto che si scagliava contro il conducente, colpendolo al volto con tre testate e poi dileguandosi subito dopo.

L’autobus, interrotta la corsa in mezzo alla strada, ha bloccato per un po’ il traffico di Montecarotto, L’immediato intervento dei carabinieri della Stazione locale ha permesso di ristabilire la regolare circolazione delle auto e di inviare i soccorsi sul sposto: l’uomo ferito è stato trasportato al Pronto soccorso di Jesi. Le indagini, subito avviate, hanno consentito, anche grazie alle testimonianze della vittima e di altri passeggeri, oltre che dalla visione di alcune telecamere sulla pubblica via, di individuare e rintracciare questa mattina l’aggressore, un 38enne residente in provincia. Denunciato, lo stesso dovrà rispondere dei reati di interruzione di servizio pubblico e lesioni personali aggravate.