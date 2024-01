Senza patente e sotto effetto alcol e droga, investe pedone col motorino: denunciato - Password Magazine

JESI – Senza patente e sotto effetto di alcol e sostanze stupefacenti investe con il motorino un pedone lungo viale della Vittoria.

Al termine dell’attività investigativa, il personale di polizia giudiziaria del Commissariato al comando del Dirigente Vice Questore Dr Paolo Arena, ha provveduto ieri a deferire in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un 22enne per lesioni personali colpose, guida senza patente, in stato di ebbrezza e in stato di alterazione psicofisica per assunzione stupefacenti.

L’episodio risale al giorno dell’Epifania quando, intorno alle ore 21.40, quando un equipaggio volante è intervenuto in Viale della Vittoria per segnalazione al 112 Nue di un investimento di pedone sulle strisce pedonali.

Gli agenti giunti sul posto hanno notato subito il personale del 118 che stava provvedendo a caricare sull’ambulanza il pedone – un uomo 55enne – per il trasporto all’ospedale Torrette. Gli agenti, verificata la presenza sul manto stradale di un ciclomotore riverso per terra che perdeva carburante, hanno allertato i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo.

Sul luogo del sinistro, gli operatori di Polizia hanno identificato due ragazzi presumibilmente in sella al ciclomotore all’atto dell’impatto col pedone: si trattava di un 22enne e 17enne entrambi ancora con in testa i caschi, l’uno di colore nero e l’altro bianco. Anche per loro gli agenti hanno richiesto l’intervento sul posto di un’ambulanza per le cure del caso.

Sentiti in merito ai fatti, i due pur ammettendo di essere saliti sul mezzo hanno negato d’essere stati alla guida del veicolo incolpandosi a vicenda. Trasportati presso il locale nosocomio per le cure sanitarie, i due sono stati sottoposti ad accertamenti urgenti, col prelievo di campioni biologici per accertare l’eventuale stato di ebbrezza alcolica o di assunzione stupefacenti.

I test hanno dato esito positivo.

Gli approfondimenti investigativi espletati hanno consentito di chiarire la dinamica del sinistro: alla guida del veicolo (intestato a una terza persona) è risultato essere il giovane maggiorenne, privo di patente, che aveva urtato il pedone facendolo cadere a terra e perdendo il controllo del mezzo, il quale aveva continuato a strisciare sull’asfalto.

Il 22enne, pertanto, nella serata di ieri è stato denunciato per lesioni personali colpose, guida senza patente perché mai conseguita, guida in stato di ebbrezza e guida in stato di alterazione psicofisica per assunzione di stupefacenti.