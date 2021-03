Senza patente, su scooter né assicurato né revisionato: stangata da 6 mila euro | Password Magazine

FALCONARA MARITTIMA – Viaggia su uno scooter mai assicurato e non revisionato, senza portare con sé la carta di circolazione e senza aver mai conseguito la patente. Arriva una stangata di oltre 6mila euro per un 23enne di Falconara, che sabato mattina è stato sorpreso dalla polizia locale mentre circolava per le strade cittadine a bordo di un Aprilia SR che sarebbe dovuto restare chiuso in garage. Il giovane è stato individuato da una pattuglia impegnata nel controllo stradale: da alcuni giorni gli agenti avevano notato lo scooter che, in base alla targa, non era in regola con l’assicurazione, ma le condizioni del traffico avevano impedito loro di intercettarlo. Sabato 27 febbraio, finalmente, il controllo: gli accertamenti hanno confermato che il ciclomotore non era mai stato assicurato, circostanza che ha comportato il sequestro del motorino e una sanzione amministrativa di 866 euro. Per giunta il giovane non aveva mai conseguito la patente e questo gli è costato una sanzione di 5mila euro e il fermo del veicolo per tre mesi. A questo si aggiunge la mancanza di revisione (altri 170 euro di sanzione) e l’impossibilità di esibire la carta di circolazione (42 euro). Al giovane è stato intimato di portare i documenti di circolazione al comando entro pochi giorni, altrimenti scatterà un’ulteriore sanzione di 431 euro.

Sempre nell’ambito dei controlli sulla circolazione stradale, che interessano anche i quartieri periferici, gli agenti del Comando falconarese, venerdì 26 febbraio, hanno anche sequestrato una Ford Focus di proprietà di un chiaravallese, parcheggiata in un’area di sosta di via Boccaccio: l’assicurazione era scaduta a dicembre (sanzione di 866 euro) e il veicolo non era in regola nemmeno con la revisione (170 euro). Sempre in via Boccaccio, nei giorni precedenti, era stata sequestrata una Fiat 500 non assicurata, appartenente a un falconarese.