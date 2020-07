«Serata Scontata» a Moie, shopping fino alle 23 e tessera sconti in regalo | Password Magazine

MOIE – Negozi aperti fino alle 23 questa sera (venerdì 31 luglio) a Moie per inaugurare la stagione dei saldi estivi.

L’iniziativa prende il nome di una Serata Scontata ed è promossa da ArCo, l’Associazione Artigiani e Commercianti di Moie e Maiolati Spontini con il patrocinio del Comune di Maiolati Spontini.

Questa sera dalle 20 si riaccendono dunque le luci dei negozi a ravvivare il centro abitato.

Per coloro che faranno acquisti durante la serata presso gli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa, in regalo la fidelity card #ioCOMPROaMOIE che premia chi fa shopping ‘sotto casa’ tenendo vivo il territorio con sconti validi fino al 31/12/2020.

Sarà l’occasione anche per visitare la mostra diffusa ‘Donne in Vetrina’ inaugurata lo scorso 18 luglio, frutto della collaborazione fra il Comune, ArCo e il circolo fotografico Effeunopuntouno.

Questa sera a Moie parte anche il cinema all’aperto con la proiezione del film di animazione “Inside out”, a ingresso gratuito (con prenotazione consigliata al numero 3313594982) in piazza Santa Maria a Moie. Il Comune ha predisposto un piano di sicurezza, in linea con le misure anti-Covid, che prevede posti limitati a sedere, dove si potranno sistemare, rispettando il distanziamento di un metro, persone non conviventi, mentre potranno occupare le sedie vicine i nuclei familiari.