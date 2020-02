Serra de’Conti, ladri fanno esplodere il postamat: maxi bottino

SERRA DE’ CONTI – Fanno esplodere il postamat e scappano con il bottino. I ladri hanno agito nella notte a Serra de’ Conti, prendendo di mira lo sportello di corso Roma. Il colpo è avvenuto intorno alle 3.30 quando il paese è stato svegliato dal boato nel cuore della notte. Una banda di tre criminali è riuscita a far saltare in aria lo sportello e a portare via tutto il denaro, circa 70 mila euro . Sul furto indagano i carabinieri, a lavoro per quantificare l’ammontare complessivo dei danni. Sono stati acquisiti anche tutti i filmati di videosorveglianza per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili del gesto.

Sul territorio, infatti, sono diversi i colpi messi a segno da una banda specializzata in furti ai danni degli sportelli postali e bancari. Circa un mese fa, i carabinieri erano riusciti a sventare un colpo all’ufficio postale di Camerata Picena, qualche settimana prima i criminali avevano agito a Trecastelli, riuscendo ad impossessarsi di un bottino pari a 40 mila euro.