Serra de'Conti dice addio alle campane notturne | Password Magazine

SERRA DE CONTI – Da domenica 20 giugno a domenica 26 settembre non ci saranno più le campane a rintoccare, nella Torre Civica di Serra de Conti, ogni quarto d’ora, il tempo che scorre. Lo ha annunciato con un post su Facebook il Comune di Serra de Conti tramite la sua pagina istituzionale. Il motivo è dovuto alle lamentele dei residenti e dei turisti, per cui, dalle 23 alle 6 di mattina, non suoneranno più le campane ogni quindici minuti, usanza storica del comune in provincia d’Ancona. A prendere la decisione sia il sindaco Letizia Perticaroli che gli amministratori del comune.

Il campanile della Torre Vecchia è uno dei punti più caratteristici della cittadina, restaurato tre anni fa.

Queste le parole scritte su Facebook:

Il Sindaco annuncia che da domenica 20 giugno a domenica 26 settembre le campane della torre civica non suoneranno più durante la notte, dalle 23.00 alle 6.00 del mattino. A malincuore il Sindaco e gli Amministratori comunali – difensori di una storica tradizione – hanno dovuto optare per questa azione di fermo delle campane, su richiesta pressante di turisti e cittadini che trovano fastidioso il loro rintocco, ogni quarto d’ora, soprattutto nelle ore notturne, deputate al silenzio e al riposo.