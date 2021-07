Serra San Quirico, fiamme in un campo di sterpaglie: brucia anche un capanno | Password Magazine

SERRA SAN QUIRICO – I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 18 a Serra San Quirico per un incendio di sterpaglie che ha parzialmente coinvolto anche un capanno adibito a deposito di legna, nei pressi dell’ex campo sportivo di via Sandro Pertini.

Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Jesi che, con due autobotti, ha spento l’incendio e messo l’area in sicurezza. Non si segnalano persone coinvolte.

Presenti i Carabinieri di zona per tutti i rilievi del caso. Le fiamme sono state spente poco dopo e la zona ora è in sicurezza.