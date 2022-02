Serra San Quirico, soccorsi arrampicatori su monte Murano | Password Magazine

SERRA SAN QUIRICO – I Vigili del fuoco sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri, poco prima delle 18, per soccorrere due arrampicatori sul monte Murano nel comune di Serra San Quirico. Le due persone erano rimaste bloccate in una parete dopo aver perso i riferimenti della via di roccia che stavano scalando. Sul posto è intervenuta la squadra VVF di Jesi con in supporto il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) della sede centrale, il mezzo UCL (Unità di Crisi Locale) per coordinare i soccorsi e il personale del CAI Marche. Sopraggiunta la notte è stato richiesto un elicottero dell’Aeronautica Militare con visore notturno per individuare gli arrampicatori. Avvistate le persone in parete sono state raggiunte e calate a terra dai SAF VVF e dal personale CAI in buone condizioni di salute.