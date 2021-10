Servizi sociali Jesi, più informazione e migliore accesso con il nuovo sito | Password Magazine

JESI – Un sito internet più agevole da utilizzare ed in grado di orientare al meglio i cittadini nei vari servizi erogati. L’Asp Ambito 9 ha rinnovato il proprio spazio web che oggi si presenta con tante novità, a partire dall’adattabilità a qualsiasi tipo di dispositivo: a seconda che si utilizzi smartphone, tablet o grande monitor il sito cambia forma “reattivamente” in base alla grandezza dello schermo. Rispetta inoltre le norme di accessibilità per le persone con disabilità e consente una migliore integrazione con gli altri strumenti di comunicazione al cittadino che l’Asp Ambito 9 vanta, a partire dai più diffusi come le pagine social.

Per la sua realizzazione ci si è avvalsi della norma che permette il riutilizzo delle applicazioni delle pubbliche amministrazioni, mutuando quella del Comune di Jesi che, a sua volta, l’aveva ricevuta dal Comune di Venezia e dal Comune di Firenze. Operazione, questa, che ha garantito in maniera significativa un risparmio dell’investimento.

Nell’home page al sito www.aspambitonove.it – che propone a rotazione foto dei 21 Comuni aderenti – sono subito elencate le novità, così da tenere il sito sempre aggiornato su scadenze, bandi e appuntamenti vari. A seguire vengono messi in evidenza i vari servizi di riferimento dell’Asp così da permettere all’utente di indirizzarsi agevolmente verso il settore che gli interessa. Disponibile la modulistica per le varie domande da presentare.

Il rinnovo del sito internet si inserisce nel percorso intrapreso dall’Asp Ambito 9 per una progressiva digitalizzazione dei servizi nel rispetto delle nuove disposizioni normative, con l’obiettivo sia di favorire una migliore accessibilità ai vari servizi, sia di semplificare le procedure degli uffici amministrativi.

“Il nuovo sito internet – ha sottolineato il presidente dell’Asp, Matteo Marasca – è un altro importante obiettivo raggiunto. Questo permetterà agli utenti di essere informati, con maggior facilità, sulle attività della nostra Azienda, nonché di reperire la modulistica necessaria per accedere ai diversi servizi erogati, agevolando e semplificando i rapporti tra le parti. È stata potenziato, infine, l’aspetto della trasparenza, mediante pubblicazione di tutti gli atti e la possibilità di individuare i responsabili delle diverse aree di intervento, i loro contatti e le loro funzioni”.