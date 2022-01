Servizio Civile in Croce Verde Jesi, un'opportunità da cogliere | Password Magazine

JESI – Conto alla rovescia per le candidature del Servizio Civile presso la Croce Verde di Jesi, la Pubblica Assistenza con sede in Via Cappannini, 12.

Il 2022 appena iniziato già porta buoni propositi per tutti i ragazzi di età compresa tra i 18 e i 28 anni, ovvero la fascia di età che potrà presentare la domanda per svolgere il Servizio Civile. Infatti, potranno candidarsi tutti i giovani (italiani e non, purché europei o regolarmente soggiornanti in Italia) che hanno compiuto il diciottesimo e non superato il ventinovesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda.

L’iscrizione potrà essere effettuata solamente tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID al seguente indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre le ore 14.00 del 26 gennaio 2022.

In questo particolare periodo storico, solidarietà e altruismo sono all’ordine del giorno, e la Croce Verde è proprio questo.

La pubblica assistenza è attiva sul territorio della Vallesina dal 1985 e svolge quotidianamente servizi di trasporto sanitario da e per ogni struttura sanitaria (pubblica o privata) d’Italia (su prenotazione anche all’estero). La Croce Verde si occupa di tutti quei servizi di cui la cittadinanza può necessitare: il servizio di emergenza sanitaria e i servizi secondari. Per quanto riguarda il servizio d’emergenza, la Croce Verde è l’unica associazione in tutta la Vallesina ad avere due ambulanze sempre presenti ed attive nel territorio. Per quanto riguardano invece i servizi secondari, la Pubblica Assistenza si occupa giornalmente di servizi di trasporto ospedalieri di dimissioni dai reparti dell’Ospedale Carlo Urbani al domicilio del paziente, al trasporto per dei cicli di fisioterapie sia a Jesi che fuori città,

ma anche servizi di trasporto per pazienti dializzati ed oncologici, trasporti per visite ed esami in giro per la Vallesina.

Il Servizio Civile in Croce Verde è quell’esperienza che arricchirà il tuo cuore e quello degli altri allo stesso modo.

E allora, cosa aspetti… la Croce Verde sta cercando proprio te!