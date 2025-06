Settimana di appuntamenti per “Venti d’estate” - Password Magazine

Chiuderà il mese di giugno l’attesa lezione-spettacolo di Cesare Catà su Giordano Bruno

Una ricca e stimolante settimana di appuntamenti per “Venti d’estate”: il cartellone di iniziative, proposto dall’Amministrazione comunale in collaborazione con realtà e associazioni del territorio. Un mese di giugno che si concluderà con l’atteso evento di domenica 29 giugno, alle ore 21,30, nel parco “Antonella Paradisi”, accanto alla biblioteca La Fornace di Moie: la lezione-spettacolo di Cesare Catà. Il filosofo e performer teatrale racconterà, nel suo modo unico e originalissimo, la vita avventurosa e il pensiero di Giordano Bruno, condannato dal Tribunale dell’Inquisizione, con lo spettacolo dal titolo “Io dico Dio tutto infinito”. La rappresentazione si soffermerà in particolare sul concetto di infinito e sulle accuse di eresia che portarono il filosofo a morire sul rogo nel 1600. Alternando storytelling, letture sceniche, divagazioni filosofiche e spunti in stile stand-up comedy, la lezione-spettacolo accompagnerà gli spettatori verso un viaggio commovente e spirituale nel pensiero e nella biografia di Bruno. La messa in scena sarà impreziosita da acrobazie e spettacoli col fuoco, che si intrecceranno alla narrazione sul piano estetico e concettuale, con grande effetto scenico. Lo spettacolo è a ingresso gratuito, offerto dall’Amministrazione comunale, ma con posti a sedere limitati.

Il lungo fine settimana di iniziative prenderà il via a Maiolati Spontini già mercoledì 25 giugno (dalle ore 19), in uno dei luoghi dell’estate 2025: la Casa dell’Olio e della Biodiversità. L’occasione sarà la manifestazione dal titolo “Olio, griglia e vinili”. Lo chef Simone Rossetto delizierà i palati con salsicce, braciole, bruschette e verdure grigliate, esaltando i sapori con gli oli monovarietali della Casa dell’Olio. La serata sarà allietata dalla selezione musicale rigorosamente in vinile di dj Telli, per un’atmosfera rilassata e conviviale sotto le stelle. La Casa dell’Olio è il luogo perfetto per trascorrere momenti piacevoli e rigeneranti nelle calde serate estive. Situata alle porte di Maiolati Spontini, regala un panorama suggestivo che spazia fino al mare.

Sono diversi gli incontri della rassegna “Venti d’estate” realizzati in collaborazione con enti e associazioni del territorio. Come l’appuntamento di venerdì 27 giugno (ore 17), a cura di Adiconsum e Bcc Credito Cooperativo, che propongono un mini corso di educazione finanziaria sulle varie forme di investimento.

È in collaborazione con il circolo culturale fotoclub effeunopuntouno, invece, la rassegna “Cinema sotto le stelle”, in programma al Cinematografo di via Trento, a Moie, dove venerdì 27 giugno, alle ore 21,15, sarà proiettato il film “I miserabili”, di Tom Hooper. Il musical girato nel 2012, tratto dal romanzo di Victor Hugo, ha vinto quattro Premi Oscar, tre Golden Globes e altri importanti riconoscimenti, oltre ad essere stato campione di incassi in tanti paesi del mondo.

Sempre nell’ultimo venerdì di giugno (alle ore 18), nella Sala Joyce Lussu, ci sarà la giornata finale del contest “1 clic per un kg di libri”.