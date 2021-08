Settimana di fuoco: Ferragosto con temperature record | Password Magazine

L’anticiclone subtropicale africano Lucifero – così è stato ribattezzato dai meteorologi – ha morso l’Italia. A dirla tutta, l’ondata di caldo che in questi giorni stringerà la Penisola sta colpendo anche altre zone del Mediterraneo come la Grecia e il nord Africa, ma in questo momento, le temperature più alte si trovano nelle regioni italiane del centro-sud.

I picchi, come spiega l’Ansa, potrebbero arrivare in alcuni casi anche a 48 gradi celsius. Praticamente l’inferno. In particolare, sono state individuate otto località metropolitane in cui la temperatura potrebbe appunto sfiorare i 50 gradi. Da ieri e per i prossimi tre giorni Bari, Campobasso, Rieti e Roma saranno costantemente in bollino rosso per le temperature; oggi si aggiungeranno Frosinone, Palermo, Perugia e Rieti.

A queste località se ne aggiungono altre 13 in bollino arancione e sono, da oggi, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Catania, Firenze, Messina, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Trieste, Verona e Viterbo. Questa ondata di caldo, dicono gli esperti, potrebbe durare ancora molto e valicare anche il weekend di Ferragosto. Il problema più grande però sarà per le regioni del sud, e in particolare, per le isole. A questo proposito, c’è molta allerta per la questione roghi e incendi, soprattutto in Sicilia e in Calabria.

Mentre al Nord ancora si prospetta un rischio temporale proprio per il weekend della festa dell’Assunta, la settimana prossima il caldo si intensificherà raggiungendo temperature di oltre 35°, in particolare nei territori della Pianura Padana.

Le Marche non sono state collocate fra le regioni più a rischio per quello che riguarda le temperature roventi, anche se rimane, anche per le province marchigiane, il rischio incendi e una media che, in certe località, si aggira fra i 30 e i 34-35 gradi.