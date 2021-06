Sfuriata all'Agenzia delle Entrate, interviene la Polizia | Password Magazine

ANCONA – Una pattuglia delle Volanti è intervenuta ieri pomeriggio all‘Agenzia delle Entrate, in via Palestro, per riportare l’ordine davanti alla sfuriata di un uomo, già noto, con dei conteziosi in atto con l’ente e che periodicamente si presenta agli sportelli creando un po’ di confusione. L’intervento dei Poliziotti ha permesso di acquietare gli animi, con il soggetto che si allontanava spontaneamente dopo aver presentato una richiesta di colloquio con il direttore.

GLI ALTRI CONTROLLI DELLA POLIZIA. Alle ore 16, una chiamata al numero di emergenza segnalava la presenza di un soggetto in probabile overdose nel parcheggio di via Pergolesi. Sul posto oltre che i Poliziotti delle “bianco celesti” anche il 118. L’uomo ha ripreso subito conoscenza, saranno gli investigatori della Squadra Mobile a dare ulteriori indagini.

Sempre nel pomeriggio durante i controlli sul territorio una moldava é stata denunciata con invito a presentarsi in

Questura per verificare la sua posizione.