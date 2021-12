Si accascia e cade in mare, ragazza si tuffa per salvarlo | Password Magazine

ANCONA – I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, alle ore 7.30 circa nella zona del Passetto di Ancona, per soccorrere una persona che era caduta in mare. Due ragazze mentre passeggiavano lungo la banchina si sono accorte dell’uomo e si sono tuffate in acqua per salvarlo. Successivamente lo hanno trasportato a nuoto verso gli scogli adiacenti alla banchina per poi essere preso in carico dalla squadra di Ancona intervenuta sul posto che lo ha affidato alle cure dei Sanitari del 118 il quale hanno provveduto al trasporto presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Torrette di Ancona. Sul posto anche la Guardia Costiera e la Polizia di Stato.