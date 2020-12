Si accende il Natale a Jesi, brilla anche via del Forno | Password Magazine

JESI – Di certo, non è il Natale che ci aspettavamo. Niente feste, bar e ristoranti sono chiusi, la città è silente. Restano allora le luci a portare un po’ di atmosfera, un briciolo di emozione. Oggi, 1° dicembre, si sono accese le luci natalizie in centro storico: brilla l’albero in piazza della Repubblica, si illumina la facciata del teatro Pergolesi, via Pergolesi e Corso Matteotti diventano un corridoio di luci fino all’Arco Clementino.

Un’accensione che è avvenuta senza proclami, nel pieno rispetto dei tempi che stiamo vivendo. Resta comunque il calore di una città che si prepara al Natale, con l’atmosfera che si fa ancora più intensa se, lasciate le piazze, ci si addentra nei vicoli.

In via del Forno, dietro la chiesa di San Pietro, si resta di stucco davanti uno spettacolo inaspettato: un’incantevole galleria di luci, allestita dai residenti, accende la magia in uno degli angoli più suggestivi del centro storico. In fondo, è proprio nei dettagli, nelle luci e nei colori del periodo natalizio che si può ritrovare la speranza, un po’ di gioia e conforto in un anno che, neppure alla fine, accenna a migliorare.