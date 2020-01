Si aggirava nel piazzale di un supermercato, ma era stato espulso dall’Italia: denunciato

ANCONA – La Polizia ha sottoposto nel pomeriggio di ieri un 34enne del Ghana che si aggirava con fare sospetto nella piazzetta della Coop di via Bruno, ad Ancona. Erano circa le 17 quando l’uomo è stato avvicinato da una pattuglia. Dopo un primo controllo, l’extracomunitario è stato accompagnato in Questura: il 34enne è risultato gravato da un decreto di espulsione dal territorio nazionale emessa dal Questore di Ancona nel novembre 2019. Per tale motivo è stato denunciato e accompagnato presso un C.P.R.