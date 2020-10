«Sì alla fontana in piazza Federico II»: parte la raccolta firme contro lo spostamento | Password Magazine

JESI – Una raccolta firme per dire no allo spostamento della fontana in piazza della Repubblica. Sono già oltre 100 le sottoscrizioni alla petizione lanciata su change.org per manifestare contrarietà alle ultime volontà del vignettista jesino Cassio Morosetti che, con un lascito di 2 milioni di euro alla città, ha espresso il desiderio di riportare l’obelisco davanti al teatro. Un intento raccolto dall’Amministrazione comunale che, pur non avendo ancora espresso un giudizio sulla questione, ha avviato in questi giorni una campagna informativa sulla figura del fumettista e sulla storia del monumento e della città.

Promotore della raccolta firme «Sì alla fontana in piazza Federico II» è Leonardo Lasca, ex assessore alla Cultura della passata Giunta Belcecchi: «Sì alla fontana in piazza Federico II perché la nostalgia non è una categoria urbanistica – si legge nel testo – perché Piazza Federico II da 70anni ha una sua identità, perché il Teatro Pergolesi deve essere valorizzato e non oscurato da un monumento, perché Piazza della Repubblica deve trovare una sua valorizzazione in un progetto nuovo. Perché un errore fatto nel 1949 non può essere rimediato con un altro errore.

Perché una nostalgia vale come un’altra nostalgia e nessuna nostalgia ha un prezzo. Perché prima di riprogettare due spazi pubblici la priorità è quella di aiutare persone fragili, prima dei lavori pubblici viene la solidarietà umana».

Di fatto i 2 milioni di euro, vincolati a una tempistica ben precisa, se non dovessero essere impiegati per il progetto di trasloco della fontana, come espresso da Morosetti, sarebbero suddivisi tra tre enti benefici quali Caritas, Pane Quotidiano di Milano e Lega del Filo d’Oro.

«Perché una città si ricostruisce sempre – è scritto nella petizione- non è mai una realtà statica e non ha né inizio né fine».