Si allontana da casa e fa perdere le tracce, ritrovata la 12enne scomparsa | Password Magazine

ANCONA – Si era allontanata da casa, facendo perdere le sue tracce, ma per fortuna è stata ritrovata. Lieto fine per una famiglia di Massignano, frazione vicino Sirolo, da ieri con il fiato sospeso per la scomparsa della figlioletta 12enne. La giovanissima era uscita di casa probabilmente dopo un litigio con la mamma, come riportano prime notizie, senza dar notizia di sé. Un incubo durato per ben 12 ore.

Subito è stato dato l’allarme alle forze dell’ordine, con le ricerche che partivano intorno alle 23, impegnando gli uomini della Questura, vigili del fuoco e Protezione civile di Osimo. Dato che la piccola indossava infradito ai piedi, si era deciso di setacciare dapprima verso le zone immediatamente vicine, come Sirolo e Portonovo, per poi perlustrare la provinciale del Conero e la zona del Passetto, dove la ragazzina sarebbe potuta arrivare con l’ausilio di mezzi pubblici.

L’adolescente è stata ritrovata stamattina a casa di un’amica, dove si era rifugiata.