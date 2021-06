Si arrampica sulle rocce e non riesce a scendere, soccorsa dai vigili del fuoco | Password Magazine

ANCONA – I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina poco dopo le ore 10 ad Ancona, in località Portonovo, per soccorrere una ragazza che si era arrampicata sulla parete rocciosa nei pressi dello Scoglio della Vela e non riusciva più a scendere. Sul posto la squadra VVF della sezione Navale e una squadra dalla sede Centrale di Ancona hanno soccorso la giovane e una seconda persona che era salita per aiutarla, accompagnandole nella discesa utilizzando tecniche SAF (Spelo Alpino Fluviale).

Nessuno ha riportato traumi. Presente sul posto anche il personale della Protezione Civile del presidio di Portonovo.