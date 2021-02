Si cerca Zeus, la città si mobilita nelle ricerche. L'appello di '4 Baffi': «Aiutateci a ritrovarlo» | Password Magazine

JESI – Da settimane si cerca Zeus. Il cane di razza Shiba Inu è scomparso da zona La Chiusa di Agugliano e la sua ricerca sta coinvolgendo la città grazie anche al partito sui tam tam sui social. A lanciare un appello d’aiuto anche l’associazione 4 Baffi di Jesi: «La famiglia lo sta cercando, il cane si è smarrito da almeno tre settimane. Zeus è un maschio, non è sterilizzato, è piccolino di stazza, pesa circa 15 chili». Diversi gli avvistamenti tra Polverigi, Monsano e Jesi: recentemente, sarebbe stato avvistato nei pressi della piscina comunale:

«Zeus è un cane titubante, perciò se lo avvistate non cercate di fermarlo ma fate una foto e chiamate i nostri numeri – raccomanda l’associazione -. Ha un istinto primitivo, per cui finora è riuscito a viaggiare e a nutrirsi, anche individuando le crocchette lasciate all’aperto per i gatti randagi. Ha bisogno però di tornare dalla sua famiglia. Aiutateci a ritrovarlo».

I numeri da contattare in caso di avvistamento sono 334 1806210, 338 2987751, 347 4887888.