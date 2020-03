Si è spento Cassio Morosetti, l’artista dal cuore d’oro

JESI – È morto Cassio Morosetti, l’artista benefattore che ha lasciato a Jesi, sua città jesina, fondi a disposizione della collettività.

«In giorni così drammatici, la scomparsa di una persona d 97 anni potrebbe passare in secondo piano. Ma per Cassio Morosetti, cittadino onorario, è doverosa una eccezione – lo ricorda il sindaco Massimo Bacci – Perché è stato un grande personaggio, un vero artista nel suo campo, definito il caposcuola delle moderne vignette umoristiche in Italia.

L’ho conosciuto personalmente qualche anno fa, perfettamente lucido, brillante, decisamente con una marcia in più. Mi ha chiamato per donare al Comune di Jesi 800 mila euro con cui proprio quest’anno realizzeremo il nuovo centro per l’Alzheimer.

Amava Jesi, benché si fosse allontanato fin da giovane e certe vecchie situazioni – mi aveva confidato – lo avessero amareggiato. Ma proprio in tarda età aveva scelto la sua città natale per questo regalo davvero importante.

Avremo modo di esprimergli la nostra riconoscenza, perché la città di Jesi non dimentica né mai dimenticherà i suoi figli migliori».