Si è spento David Sassoli; cordoglio unanime del mondo politico locale | Password Magazine

REGIONE- Si è spento nella notte in una clinica di Aviano David Sassoli, presidente del parlamento europeo ed ex giornalista Rai.

A causare il decesso di Sassoli è stato l’aggravarsi delle condizioni di salute legato alle conseguenze di una polmonite dovuta alla legionella.

Un grande legame quello che legava Sassoli al nostro territorio e alla nostra regione.

Nel 2019 ha partecipato ad un incontro alla Biblioteca La Fornace di Moie, dimostrandosi sempre disponibile e attento verso le esigenze e le istanze del territorio. Sempre nel 2019 ha presenziato alla consegna delle costituzioni ai neo-diciottenni del comune di Monte Roberto.

«Unanime cordoglio da tutte le forze politiche e istituzionali: «Esprimo il mio più profondo cordoglio e quello della comunità marchigiana per la scomparsa del Presidente del parlamento europeo, David Sassoli» fa sapere tramite i canali social il Presidente della regione Marche Francesco Acquaroli.

È un ricordo forte e sincero quello di Antonio Mastrovincenzo, ex presidente del consiglio regionale marchigiano e oggi consigliere regionale Pd nonché amico di Sassoli. «David era un amico. Una persona seria, corretta, leale. Un politico sempre disponibile, che sapeva ascoltare, attento ai problemi delle persone. Un grande Presidente del Parlamento Europeo che si è battuto costantemente per un’Europa accogliente e solidale, per la giustizia sociale, per i diritti, per la tutela dell’ambiente. In questi anni per me è stato un punto di riferimento e un grande esempio. Ho tanti bellissimi ricordi che mi legano a lui: li porterò sempre con me».