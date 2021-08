Si è spento Massimo Tramontana, amico di infanzia di Roberto Mancini | Password Magazine

JESI – Addio a Massimo Tramontana, manager sportivo e amico di infanzia di Roberto Mancini. Aveva 60 anni e da tempo soffriva di un male incurabile: domenica, Tramontana si è arreso gettando nel lutto il mondo dello sport jesino.

Pradarolo doc, l’amicizia con il ct era nata 50 anni fa proprio al quartiere Prato, tra una partita di pallone e l’altra. Un legame profondo insomma che affonda le radici nell’infanzia: quando il Mister tornava in città, i due si incontravano volentieri per una cena o una passeggiata in centro. Tramontana c’era anche per i viaggi, sempre accanto a lui. Lo ha accompagnato persino a Coverciano il giorno in cui cominciò la trionfale avventura degli Azzurri. Alcuni giorni fa, prima di mettersi in macchina per Firenze, il Ct era andato a salutare Massimo, sapendo che non l’avrebbe più rivisto. Manager sportivo e agente di commercio, Tramontana gestiva la Gusta Football Trading Company. Era anche un organizzatore di eventi, ritiri, amichevoli e possedeva il patentino Uefa. I funerali si terranno domani alle 10.30 alla Chiesa Sant’Antonio Abate di Jesi. La salma si trova nella Sala del Commiato Ciccoli e Brunori.