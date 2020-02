Si fa male durante la partita di rugby, minore trasportato a Torrette

JESI – Si fa male alla testa durante una partita di rugby, giocatore finisce in ospedale. Soccorsi in azione nella tarda mattinata di oggi: è accaduto poco prima delle 13, al campo Latini di via Mazzangrugno, durante la prima fase dell’interregionale U16. Nel match, i ragazzi del Club Rugby Jesi affrontavano in casa i pari età della franchigia “Api” Fano e Montecchio. Durante un’azione di gioco, un 15enne, appartenente alla squadra ospite, ha battuto la testa. Non ha mai perso i sensi, anzi in un primo momento avrebbe anche dichiarato al personale dell’assistenza sanitaria di stare bene. Dopo ulteriori test medici di approfondimento, il 15enne sembrava però non rispondere correttamente agli stimoli. A quel punto, è stato allertato il 118: sul posto è arrivata l’automedica e un’ambulanza della Croce Verde di Jesi.

Il 15enne dell’«Api» Fano è stato caricato a bordo del mezzo e trasportato all’ospedale di Torrette con un codice rosso traumatico. Sottoposto ad accertamenti, il ragazzo non corre pericoli. Dal Club Rugby Jesi rassicurano: «Il giocatore sta meglio».