Si perde nel bosco mentre cercava funghi, anziano ritrovato dai soccorsi | Password Magazine

FABRIANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 18.45 circa a Fabriano per una persona anziana dispersa in zona colle Paganello mentre andava alla ricerca di funghi.

Su segnalazione dei Carabinieri, la squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Fabriano ha iniziato le ricerche dal punto in cui si trovava l’auto del disperso.

In breve tempo l’anziano è stato individuato incolume in un’area boscata e riaccompagnato a piedi dalla squadra VVF verso la zona in cui aveva lasciato la macchina.

Sul posto presenti anche i Carabinieri.